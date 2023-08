Hamburger Einhörner galoppieren ins League of Legends-Finale

Prime League-Premiere in Hamburg! Am 12. August findet das Finale der höchsten Liga im deutschsprachigen Raum für das Videospiel League of Legends zum ersten Mal in der Hansestadt statt. Zum Showdown am Samstag werden bis zu 1500 Besucher erwartet.

League of Legends, oder auch „LoL”, ist ein Fünf gegen Fünf Strategiespiel und eines der beliebtesten Videospiele der Welt. Zu Beginn der Partie entscheidet sich jeder Spieler für einen von über hundert Charakteren, die unterschiedliche Stärken und Schwächen besitzen. Die Spieler besetzen dabei unterschiedliche Positionen, die sich im Spiel ergänzen. Sie heißen Toplane, Jungle, Midlane, ADC und Support. Ziel des Spiels ist es die Basis, den Nexus, des gegnerischen Teams zu zerstören. Die Prime League ist vom Spielniveau mit der 1. Bundesliga im Fußball vergleichbar.

Hamburger Team steht im Finale

Eines der Teams, die am Samstag im Finale stehen, sind die Unicorns of Love. Ein Hamburger Team mit Sitz in Bergedorf. Nachdem sie sich durch die Playoffs gekämpft haben, spielen sie nun im Finale gegen SK Gaming Prime, einem Team aus Köln.

Das könnte Sie auch interessieren: „Sturm-Schwimmer“ lösen Großeinsatz an Ostsee aus – Retter empört

Die Unicorns of Love wurden 2014 vom jetzigen Head-Coach des LoL-Teams, Fabian Mallant, gegründet und sind ein Familienunternehmen. Neben Fabian Mallant sind auch sein Vater Jos und seine Schwester Vivienne Teil der Unicorns. Vater Jos übernimmt die Position des CEOs und Vivienne fungiert als General Manager.

Heimspiel für die Unicorns of Love

Im MOPO-Gespräch erzählt Fabian Mallant, Gamername „Sheepy”, dass er sich freut, endlich ein Heimspiel zu haben. „Es ist schön, dass Leute da sind, die hinter einem stehen. Meine Familie wird da sein und viele Freunde, die ich hier in Hamburg habe, auch.” Auch „Fun K3y”, mit bürgerlichem Namen Johannes Werner, erzählt, dass ihn der Support aus Hamburg noch mehr motiviert. „Meine Familie und meine Freunde werden da sein. Das hilft auch mit der Nervosität”, erzählt der Hamburger.

Am Samstag stehen die Unicorns bereits das dritte Mal in Folge im Finale der Prime League. Im Summer Split 2022 gewannen sie gegen Schalke 04 und im Spring Split 2023 gegen SK Gaming Prime. Letztere sind auch dieses Mal ihr Gegner.

Unicorns of Love sind der Underdog im Finale

„SK Gaming Prime waren schon im Frühling ein starkes Team.”, sagt Fun K3y. „In der aktuellen Saison haben wir beide Spiele gegen sie verloren und sie starten auch aus der besseren Position ins Finale”, erklärt der 24-Jährige. Sein Coach ist trotzdem zuversichtlich. „Wir starten fast immer aus der Position des Underdogs. Das hilft aber auch, weil so weniger Druck auf uns lastet.”

In der Prime League spielen zehn Teams über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten gegeneinander. Die besten sechs Teams ziehen in die Playoffs ein. Wer es schafft, sich in den Playoffs durchzusetzen und im Finale den ersten Platz erreicht, gewinnt die Prime League und ist somit der Champion der DACH-Region.

Es gibt noch Karten für das Finale in Hamburg

Das Finale der Prime League am 12. August findet im Schuppen 52 in der HafenCity statt. Die Eröffnungszeremonie beginnt gegen 14 Uhr und die eigentlichen Spiele starten ab 15 Uhr. Die Tickets für das Finale sind noch nicht ausverkauft und kosten in der günstigsten Kategorie 19,95 Euro.