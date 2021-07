Der Pride Month in Hamburg geht in die zweite Runde. Noch bis zum 8. August dauert der Christopher Street Day (CSD), Höhepunkt ist die Fahrraddemo am 7. August. Aber auch kommende Woche kann sich Hamburg wieder auf verschiedenste Veranstaltungen freuen.

Ab Montag, dem 2. August, wird die Ausstellung „Emanzipation und Sichtbarkeit“ des Fotografen Chris Lambertsen im Levantehaus gezeigt. Er dokumentiert den CSD und seine Geschichte seit seinen Anfängen in den 80ern, die Bilder können täglich zwischen 10 und 20 Uhr besichtigt werden.

Ausstellungen, Diskussionsrunden: umfangreiches Programm in der nächsten Woche

Am Montag gibt es um 19 Uhr einen Hamburg Pride Wahl-Talk mit den drei Bundestagsabgeordneten Doris Achelwilm (Linke), Dr. Jens Brandenburg (FDP) und Sven Lehmann (Grüne). Mit Vertreter:innen der LGBTI-Community wird die Politik der letzten Jahre kritisch betrachtet und mit Ausblick auf die Bundestagswahl im September auch in die Zukunft geblickt. Die Diskussionsrunde findet im Großen Saal des Museums für Hamburgische Geschichte statt, wird aber auch auf YouTube und Facebook gestreamt.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Regenbogenflagge am Rathaus – Hamburger Pride Weeks starten

Am Mittwochabend findet die nächste Diskussionsrunde statt. Zusammen mit Initiator:innen verschiedenster Kampagnen soll die neue queere Sichtbarkeit diskutiert werden. Mit dabei ist unter anderem Ewald Lienen, Werte-Botschafter des FC St. Pauli. Start ist um 19 Uhr in der Heiligen-Dreieinigkeits-Kirche in St. Georg.

Internationale Gäste erzählen von der LGBTI-Community in verschiedenen Ländern

Unter dem Motto „Challenges. Achievements. Future“ wird dann am Donnerstag- und Freitagabend die Hamburg Pride Menschenrechtskonferenz abgehalten. In der Online-Veranstaltung via Zoom sprechen internationale Vertreterinnen und Vertreter über die Situationen der LGBTI-Community in verschiedenen Ländern und die politische Arbeit vor Ort. Die Veranstaltung findet von 11 Uhr bis 15 Uhr statt und wird zusätzlich über die Kanäle des Hamburg Pride auf YouTube und Facebook gestreamt.

Am zweiten Tag liegt der Fokus auf der Community in der Europäischen Union, zu Gast sind etwa Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sowie Aktivistinnen und Aktivisten aus Polen und Ungarn. Diskutiert wird von 10 Uhr bis 16 Uhr im Albert-Schäfer-Saal der Handelskammer Hamburg, aufgrund der begrenzten Zahl der Plätze wird wieder über YouTube und Facebook gestreamt.