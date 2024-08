HVV-Prepaidkarten gibt’s jetzt auch bei Budni und Edeka

Seit Anfang des Jahres ist es nicht mehr möglich, HVV-Fahrkarten in Bussen mit Bargeld zu erwerben. Anstelle dessen wurde die hvv Prepaid Card eingeführt, um den Kaufvorgang zu vereinfachen. Nun sind diese Prepaid-Karten auch an verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich – zwei Einzelhändler und weitere Servicestellen haben die Zahlungskarten in ihr Sortiment aufgenommen.

Die Prepaid-Karte kann an Servicezentren, Fahrkartenautomaten und anderen Verkaufsstellen wie Tankstellen, Kiosken oder Märkten der Rewe & Penny-Ketten erworben und aufgeladen werden. Im Bus muss sie einfach an einen Sensor gehalten werden, um das gewünschte Ticket auszuwählen. Obwohl dies auf den ersten Blick einfach klingt, gab es in den ersten Monaten Probleme bei der Handhabung. Zum Beispiel waren die Karten oft ausverkauft und somit nicht verfügbar, was Fahrgäste einschränkte. Doch diese Probleme gehören nun der Vergangenheit an.

Seit diesem Monat sind die Karten auch an den Servicestellen von AKN und Metronom erhältlich, sowie an den Automaten von Metronom und DB. Zudem können die Karten in 400 Filialen von Budni und Edeka erworben werden, und sie können nun auch an den Filialen der Deutschen Post aufgeladen werden. Diese Maßnahmen erweitern das Angebot nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch besonders im Hamburger Umland. (ego)