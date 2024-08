Modern trifft auf Retro: Ab Mitte August ist auf Hamburgs Straßen ein besonderer Bus im Einsatz. Er hat einen elektrischen Antrieb, erinnert von außen aber an die Fahrzeuge aus den 50er Jahren und auch im Innern gibt es einiges zu entdecken. Anlass für das besondere Gefährt: Die Hochbahn feiert in diesem Monat 100 Jahre Busfahrschule. Die Ausbildung unterschied sich damals sehr von heute – in der Gegenwart kämpft das Unternehmen gegen ein ganz bestimmtes Problem.