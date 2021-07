Erst vor wenigen Tagen sorgte ein Reiserückkehrer nach einem Bar-Besuch auf St. Georg für eine Massenquarantäne. Jetzt gibt es nach Informationen von NDR 90,3 den nächsten Fall: Betroffen sind demnach Besucher des Musik-Clubs „Molotow“ auf St. Pauli. Der Club äußert sich via Facebook.

Der Grund: Einer der Besucher wurde im Nachhinein positiv auf Corona getestet. Eintritt in den Club war nur nach einem negativen Schnelltest oder für vollständig Geimpfte möglich – zusätzlich gab es eine Maskenpflicht. Trotzdem sollen jetzt laut NDR rund 100 Leute in Quarantäne, die am vergangenen Donnerstag zwei Bands im „Molotow“ angesehen haben.

Möglicher Corona-Ausbruch in Hamburger Club

Das zuständige Gesundheitsamt soll nach NDR-Informationen wohl nicht so ganz von der Einhaltung der Hygiene-Auflagen überzeugt sein. Am Mittwoch sollen sich alle Betroffenen testen lassen. Das „Molotow“ äußerte sich bei Facebook.

Demnach habe das Gesundheitsamt den Club am vergangenen Montag darüber informiert, dass ein Gast, der sich am Donnerstag zuvor im Club befand, mit dem Coronavirus infiziert habe. Der Club erklärt in dem Facebook-Beitrag, dass dieser sich an erforderliche Corona-Maßnahmen gehalten habe. Trotz dessen sei es nun zu einem möglichen Ansteckungsszenario gekommen. Die Betreiber rufen alle Gäste dazu auf, sich beim Gesundheitsamt zu melden.