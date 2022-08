Hamburger verschickte Porno-Bilder im Netz – ohne Einverständnis der Frau

Ein 26-jähriger Hamburger soll pornografische Bilder einer Frau über WhatsApp verschickt haben – ohne deren Einverständnis. Ab Mittwoch, den 3. August, muss sich der Mann dafür vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten.

Gleich zwei Vorwürfe werden gegen den 26-Jährigen erhoben. Zum einen führt die Anklage das Verbreiten pornografischer Schriften in Tateinheit mit Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs auf, zum anderen wird das Verstoßen gegen das Kunsturhebergesetz genannt.

Hamburg: 26-Jähriger verschickt Nacktbilder einer Frau

Mitte Juli 2021 soll der Angeklagte Bilder einer Frau in einer WhatsApp-Gruppe verschickt haben. Die Bilder, die die als Zeugin dem Prozess beiwohnende Frau nackt in verschiedenen Posen zeigen sollen, gingen demnach an rund 15 Personen.

Im Fokus eines Bildes habe demnach der nackte Intimbereich der Frau gelegen. Ursprünglich seien die Aufnahmen in ihrem Einvernehmen entstanden – der Verbreitung innerhalb der Chatgruppe habe sie aber nicht zugestimmt.

Der Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht gegen den Angeklagten beginnt am Mittwochvormittag. (fbo)