Sexuelle Belästigung in Hamburger S-Bahn: Frau wird von Mann angefasst

Am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr wurde in einer S-Bahn in Wilhelmsburg eine Frau von einem ihr fremden Mann sexuell belästigt. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei geschah der Vorfall gegen 17 Uhr. Ein 24-jähriger Mann fing an, die Frau an den Knien zu berühren und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Frau informierte die Polizei und der 24-jährige Mann konnte am Bahnhof Wilhelmsburg gestellt werden.

Exhibitionist leistet Widerstand bei Festnahme

Der Mann leistete zwar Widerstand, konnte aber trotzdem von der Polizei festgenommen werden und wurde in einem Streifenwagen zur Wache gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab 2,75 Promille. (sd/ruega)