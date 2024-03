Zweiter großer Wohnungsbrand innerhalb von 24 Stunden

Erneut ist in Hamburg eine Wohnung ausgebrannt, diesmal in Eimsbüttel: Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Donnerstag zu einem Mehrfamilienhaus an der Müggenkampstraße gerufen. Zwei Menschen wurden versorgt.

Zeugen hatten gegen 3 Uhr den Notruf gewählt und von einer großen Rauchentwicklung gesprochen. Für die Kräfte bestätigte sich das Bild: Der Rauch zog aus Fenstern, unter Atemschutz rannten die Retter die Treppen bis ins vierte Stockwerk hoch.

E-Heizung fängt Feuer – Wohnung wird Raub der Flammen

Eine offen stehende E-Heizung war aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten. Die Flammen zerstörten die komplette Wohnung. Aus Sicherheitsgründen musste in den umliegenden Wohnungen der Strom abgeschaltet werden

Die Bewohner der Wohnung, in der es brannte, hatten sich vor dem Einsatz schon selbst ins Freie retten können. Der Rettungsdienst versorgte sie, ins Krankenhaus mussten sie nicht.

Wie hoch der entstandene Sachschaden liegt, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Wohnung gilt momentan als unbewohnbar.

Rund 24 Stunden zuvor war es in Winterhude ebenfalls zu einem verheerenden Feuer in einer Wohnung im vierten Stock gekommen: Die Flammen hatten auch dort die komplette Wohnung zerstört. Falschparker erschwerten den Einsatz der Feuerwehr zusätzlich, weil sie Hydranten zugeparkt hatten. „Lebensgefährlich“, nannte ein Feuerwehrmann das gegenüber der MOPO.