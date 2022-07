Fliegerbombe auf Elbtower-Baustelle: Elbbrücken und Bahnlinien gesperrt

Auf der Elbtower-Baustelle in der Hamburger HafenCity wurde am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt. Die Elbbrücken und mehrere Bahnlinien sind gesperrt. Ein Hotel wurde evakuiert. Noch am Abend soll mit der Entschärfung begonnen werden.

Die amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde gegen 13.10 Uhr auf der Baustelle des Elbtowers gefunden, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Die Elbbrücken sowie mehrere Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Auch der Schiffsverkehr auf der Elbe wird in dem Bereich eingestellt.

Großsperrung nach Bombenfund in der HafenCity

Die Hochbahn kündigte an, dass zwischen HafenCity und Elbbrücken der Betrieb eingestellt werde. Die Buslinien 154 und 155 werden umgeleitet.

Zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg sei zudem die Strecke gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Fernverkehr werde zunächst zurückgehalten, solange die Sperrung bestehe.

Laut Polizei wird 300 Meter um die Baustelle herum abgesperrt, ein Warnradius von 500 Metern ist zusätzlich eingerichtet. Gewarnt wird über Rundfunkdurchsagen, und die beiden Warnapps „NINA“ und „KATWARN“.

Bisher musste lediglich das Hotel „Holiday Inn“ am Billwerder Neuen Deich evakuiert werden. Laut Polizei waren rund 400 Personen betroffen.

Die Entschärfung soll demnach am frühen Abend beginnen. Der hintere Teil der 500 Kilogramm schweren Bombe fehle, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Lange wird der Einsatz laut Polizei voraussichtlich jedoch nicht dauern. (to)