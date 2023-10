Feuer in Hamburger Wohnunterkunft: Zwei Verletzte ins Krankenhaus

Bei einem Feuer in einer Wohnunterkunft für Wohnungslose an der Straße Achterdwars in Bergedorf sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Der Brand hatte sich im Erdgeschoss der Wohnung ausgebreitet. Das Haus wurde evakuiert.

Um 9.30 Uhr meldete eine Zeugin der Feuerwehr dichten Qualm, der aus dem Erdgeschoss zog. Auch Flammen seien zu sehen.

Feuer in Hamburger Wohnunterkunft

Die Feuerwehr erhöhte – nachdem bereits erste Kräfte am Einsatzort eingetroffen waren – die Alarmstufe und forderte mehrere Rettungswagen an. Es bestand die Annahme, möglicherweise mehrere Verletzte behandeln zu müssen.

Insgesamt wurden vier Bewohner von Sanitätern gesichtet und versorgt. Ein Mann und eine Frau kamen ins Krankenhaus. Bei ihnen lag der Verdacht einer Rauchgasvergiftung vor.

Im Inneren der Wohnung war das Feuer schnell gelöscht: Eine Matratze hatte Feuer gefangen, sie wurde von den Kräften nach draußen getragen. Durch die Flammen wurden auch weitere Möbel in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr, mit insgesamt 35 Kräften vor Ort, belüftete das Gebäude und rückte gegen 11 Uhr wieder ab.

Die Polizei, die bis dahin den Einsatzort abgesperrt hatte, übernahm daraufhin die Ermittlungen. Die genaue Ursache ist noch unklar. Geprüft wird, ob vielleicht eine brennende Zigarette den Brand auslöste. (dg)