Zwei Verletzte bei Balkonbrand in Hamburg

Bei einem Balkonbrand an der Barsbütteler Straße in Jenfeld sind am Montag zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Wohnung ist nach ersten Erkenntnissen nicht mehr bewohnbar.

Gegen 14 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein: Holzelemente auf einem Balkon würden brennen und der Rauch ins Gebäude ziehen, berichteten die Anrufer.

Starke Hitze: Mehrere Fenster gehen zu Bruch

Vor Ort stellten die Beamten eine „relativ starke Rauchentwicklung“ fest, wie ein Sprecher sagte. Dunkler Qualm zog nach oben, die Außenfassade des Gebäudes wurde stark beschädigt. Von den Holzelementen des Balkons blieb so gut wie nichts mehr übrig. Auch mehrere Fenster gingen aufgrund der starken Hitze zu Bruch.

Zwei Menschen, offenbar die Bewohner, wurden von ihren Nachbarn gewarnt und aus der Wohnung geholt. Sanitäter kümmerten sich um sie; sie wurden im Rettungswagen versorgt, hatten aber offensichtlich nur leichte Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Grillfeier in Hamburg: Kind (2) stürzt unbemerkt in Elbe – Notarzt reanimiert es

Die Polizei übernahm die Ermittlungen, nachdem die Feuerwehr ihre Sachen gepackt hatte und das Feuer gelöscht war. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Wohnung gilt als unbewohnbar. (dg)