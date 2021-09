Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Hamburg gestorben

Bei einem Wohnungsbrand an der Lassallestraße sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 12 andere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien gerettet worden, darunter Kinder.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr ins Phoenix-Viertel an und begann sofort mit der Löschung. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen viergeschossigen Altbau. Das Feuer hatte seinen Ursprung im Erdgeschoss, die Flammen loderten aber auch an der zum ersten Stock angrenzenden Decke. Scheiben zerbarsten, dunkler Rauch quoll aus dem Gebäude hinauf in den Nachthimmel.

Der Qualm erschwerte die Sicht und das Atmen aber auch im Treppenhaus: Feuerwehrkräfte stürmten mit Atemschutz das Gebäude und brachten zwölf Bewohner in Sicherheit. Sie wurden in einem Großraumrettungswagen betreut. Unter den Betroffenen waren nach Angaben der Feuerwehr drei Kinder sowie eine Frau, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Während der Löscharbeiten seien ein Mann und eine Frau aus einer Wohnung im zweiten Stock gesprungen, teilte die Polizei mit. Sie erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Trotz der Bemühungen von Notärzten und Sanitätern sei der Mann vor Ort gestorben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Brandwohnung im Erdgeschoss fanden die Retter einen leblosen Mann, wie die Polizei weiter mitteilte. Reanimationsbemühungen seien erfolglos geblieben.

Die Polizei sperrte den Tatort ab und begann mit ihren Ermittlungen, zur Brandursache konnten die Beamten noch nichts sagen. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 85 Kräften im Einsatz. (dg/dpa)