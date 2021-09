Was für eine unfassbare Tat: Am Freitagmorgen haben zwei bislang unbekannte Männer den Schlafsack eines 39-jährigen Obdachlosen in Hamburg angezündet. Eine Zeugin wurde gerade noch auf das Feuer aufmerksam – die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, schlief der 39-Jährige in einer Parkanlage auf St. Pauli, die sich zwischen einem Bürokomplex und dem „Café mit Herz“ (einer Hilfseinrichtung für Obdachlose) befindet, als die zwei Männer den Schlafsack in Brand setzten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Reeperbahn/Millerntorplatz.

Täter-Fahndung: Obdachloser auf St. Pauli im Schlafsack angezündet

Nur durch das beherzte Eingreifen einer Zeugin blieb der schlafende Mann trotz der Flammen unverletzt. Sie ihn aus dem brennenden Schlafsack, löschte die Flammen und verhinderte so Schlimmeres.

Nach Angaben der Polizei führte die Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwage nicht zur Ergreifung der Täter.

St-Pauli: Polizei sucht Zeugen

Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat, die sich gegen 6 Uhr ereignete.

Personenbeschreibung: Bislang bekannt ist, dass einer der Männer ca. 185 cm groß ist und mit einem dunklen Rollkragenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet war und der zweite Mann dunkle Haare hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Unterkunft für Obdachlose brennt

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder verdächtige Beobachtungen im

Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, soll sich bei der Polizei unter der Rufnummer

040/4286-56789 oder an einem Polizeikommissariat melden. (mp/cnz)