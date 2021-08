Die Polizei ist am Samstagabend zu einem Einsatz nach Rahlstedt ausgerückt. Bei einem Streit in einer Unterkunft am Bargkoppelstieg waren zwei Männer verletzt worden.

Der Einsatz erreichte die Polizei um kurz vor 21 Uhr. Auf dem Gelände der Einrichtung hatte ein Mann zwei Männer mit einem Messer verletzt und war geflüchtet.

Lesen Sie auch: Mann will Streit schlichten – und wird niedergestochen

Die Opfer erlitten Schnittverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht – genau wie eine Frau, die kollabiert war. Der mutmaßliche Täter wurde in Tatortnähe festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat. (paul)