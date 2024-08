Zwei Feuer in zwei Stunden: Ist ein Brandstifter im Süden Hamburgs unterwegs?

Zu gleich zwei Containerbränden ist es in der Nacht zu Donnerstag im Süden von Hamburg gekommen. Hat ein Brandstifter sein Unwesen getrieben?

Um 0.50 Uhr wurde die Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert: In der Grumbrechtstraße in Heimfeld stand ein Müllcontainer in Flammen. Das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen – die Feuerwehr konnte dies jedoch verhindern. Ein neben dem Container geparktes Auto wurde durch den Brand leicht beschädigt.

Müllcontainer in Hamburg brennen: Kriminalpolizei ermittelt

Knapp zwei Stunden später mussten die Einsatzkräfte wieder ausrücken – diesmal in die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Harburg), die rund eineinhalb Kilometer von der Grumbrechtstraße entfernt ist. Wieder brannte ein Müllcontainer.

Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Feuern gibt, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (elu)