Fahranfänger liefern sich Rennen mitten in Hamburg

Zwei Autofahrer haben sich ein Rennen durch Hamburg-Altona geliefert; laut Polizei mit riskanten Manövern. Und sie waren natürlich viel zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle kam heraus: Es sind noch Fahranfänger.

So sollen die zwei 19-Jährigen – einer war in einer Mercedes A-Klasse unterwegs, der andere in einem VW Touareg – noch in der Probezeit sein, den Führerschein noch gar nicht lange besitzen.

„Riskante Überholmanöver“

Eine zivile Streife der Polizei sah die beiden jungen Autofahrer, wie sie die Max-Brauer-Allee mit „stark überhöhter Geschwindigkeit“ in Richtung Holstenstraße befuhren. Ein Polizeisprecher: „Im dichten Verkehr vollzogen beide Fahrer riskante Überholmanöver und überschritten auch mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit.“

Die Beamten maßen dank eingebauter Videotechnik ein Tempo von 100 km/h – erlaubt waren nur 50. An einer roten Ampel im Bereich der Von-Sauer-Straße stoppten die Polizisten beide Wagen. Der Vorwurf: „verbotenes Kraftfahrzeugrennen“.

Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagten die Polizisten. Die 19-Jährigen wurden von Bekannten abgeholt. (dg)