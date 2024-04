Zwei Busse krachen am ZOB ineinander: mehrere Fahrgäste verletzt

Am Harburger Busbahnhof ist vor allem im Feierabendverkehr reger Betrieb: Bis zu 40.000 Fahrgäste steigen hier täglich in 29 Buslinien. Am Montagabend krachte es dann plötzlich.

Auf dem Gelände an der Hannoverschen Straße ist laut Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr ein Bus auf einen anderen aufgefahren.

Unfall am Harburger ZOB: Zwei Busse aufeinander gefahren

Der hintere, nicht mit Passagieren besetzte Bus gehört zum KVG Stade, das Verkehrsunternehmen ist vor allem im Süden Hamburgs und in Niedersachsen für den HVV unterwegs.

Im vorderen Bus der Linie 443 in Richtung Majestätische Aussicht der Hochbahn saßen wiederum Fahrgäste. Drei von ihnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, klagten über Kopf- und Nackenschmerzen und kamen ins Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Im Hamburger Süden: Bauarbeiten bei Prestigeprojekt der Hochbahn verzögern sich

Die Busfahrerin des verursachenden hinteren Busses wurde laut Polizei ebenfalls verletzt, sie wollte aber nicht ins Krankenhaus. Der Einsatz ist inzwischen beendet. (aba)