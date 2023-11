Es ist das Prestigeprojekt der Hochbahn im Hamburger Süden: Der neue ZOB am Bahnhof Harburg, mit dem poetischen Namen „Ein Dach für die Stadt“. Eigentlich sollte es noch in diesem Winter mit den Bauarbeiten losgehen – jetzt sind plötzlich Mängel in der noch bestehenden Bodenplatte aufgetaucht. Was bedeutet das für das Vorhaben und wann müssen Fahrgäste mit einer S-Bahn-Sperrung rechnen?

Der Harburger Bahnhof mit seinem Busbahnhof platzt inzwischen aus allen Nähten: Bis zu 40.000 Fahrgäste steigen hier pro Tag in 29 Buslinien, in die S3 oder S31 (bald umbenannt in S5), sowie Regional- und Fernzüge. Deshalb soll der zentrale Verkehrsknotenpunkt aus den 80er Jahren komplett saniert und fit für die Zukunft gemacht werden.

Bahnhof Harburg: Bauarbeiten für ZOB verschieben sich

Losgehen sollte es noch in diesem Winter – doch daraus wird nichts. Wie die Hochbahn am Freitag mitteilte, wurden in den Planungen „Substanzmängel an der vorhandenen Busplatte“ festgestellt. Diese überspannt das unterirdische Parkhaus und die S-Bahn-Meisterei und wird auch in Zukunft Teil des ZOB sein. Um die neue Busanlage nach der Eröffnung aber nicht gleich wieder für die Bodensanierung sperren zu müssen, soll das bei den geplanten Arbeiten gleich mit erledigt werden.

„Dach für die Stadt“ heißt der Siegerentwurf für den ZOB Harburg Blunck+Morgen Architekten BDA „Dach für die Stadt“ heißt der Siegerentwurf für den ZOB Harburg

Dafür sind jetzt allerdings noch ein paar zusätzliche Unterlagen nötig, die eingereicht werden müssen, weshalb sich der Baustart auf Sommer 2024 verschiebt. Ab August 2025 können die S-Bahnen dann dort nicht mehr halten, dafür erarbeitet die Hochbahn gerade ein Ersatzkonzept mit Bussen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 angepeilt. Am Zeitplan für das 16 Millionen Euro teure Fahrradparkhaus, das die Hochbahn-Tochter P+R Betriebsgesellschaft am Bahnhof Harburg bis Ende 2026 baut, ändert sich dadurch nichts.

So wird der neue ZOB in Harburg aussehen

Der ZOB-Siegerentwurf von Blunck + Morgen Architekten BDA, der bereits 2021 vorgestellt wurde, zeigt großzügige und wettergeschützte Wartebereiche und breite, barrierefreie Verkehrsflächen, damit sich die vielen Busse nicht in die Quere kommen: Etwa 300 Stück sollen dort pro Stunde an- und abfahren, doppelt so viele wie heute. Dazu kommen ein Gründach auf schmalen Stützen, Einkaufsmöglichkeiten und moderne Informationssysteme für Fahrgäste. Die Kosten liegen im zweistelligen Millionenbereich.