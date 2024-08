Zugriff im Bahnhof Altona: Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Serieneinbrecher im Bahnhof Altona überwältigt. Dem 27-jährigen Mann werden zahlreiche Einbrüche zugerechnet.

Der mutmaßliche Serieneinbrecher wurde am Mittwochvormittag von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Der Mann steht seit Längerem im Fokus der Polizei.

Er war im Stadtteil Bahrenfeld unterwegs – mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Er soll für mehrere Einbrüche in Bahrenfeld verantwortlich gewesen sein. Den Ermittlern zufolge war der Mann im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 24. August aktiv. In diesem Zeitraum soll er fünf versuchte Einbrüche begangen haben, acht erfolgreiche Einbrüche in Wohnungen und Häuser sowie vier Einbrüche in Gartenschuppen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Bahrenfeld entdeckten die Einsatzkräfte mutmaßliche Beweismittel, darunter hochwertige Elektroartikel und Werkzeuge. In einer zweiten Wohnung in Farmsen-Berne, die dem Verdächtigen auch als zweite Wohnanschrift zugerechnet wird, fanden die Ermittler keine Beweismittel.

Der 27-Jährige kam in Untersuchungshaft, im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.