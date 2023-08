Manipulierte Steckdosen in mindestens zwei Flixtrains verteilen Stromschläge

Schock in doppelter Hinsicht für eine 47-Jährige: Im Zug von Berlin nach Hamburg hat sie einen Stromschlag erlitten – weil sie in eine manipulierte Steckdose griff.

Die Frau war am Sonntag im Flixtrain von der Hauptstadt nach Hamburg unterwegs und erlitt den Stromschlag gegen 12.10 Uhr, als sie nach der Steckdose an ihrem Platz tastete, teilte die Polizei mit.

Frau erleidet Stromschlag im Flixtrain auf dem Weg nach Hamburg

Nachdem sie am Hamburger Hauptbahnhof ausgestiegen ist, ging sie zum Krankenhaus und verblieb dort zur Beobachtung bis Sonntagabend. Sie erlitt nach derzeitigem Stand keine ernsthaften Verletzungen.

Am Montag ging die 47-Jährige zur Wache im Bahnhof Altona, meldete den Fall und überreichte den Polizisten auch ein Foto von der Steckdose. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Bizarr: Ebenfalls am Sonntag erlitt auch ein anderer Fahrgast in Bremen einen Stromschlag in einem Flixtrain durch eine manipulierte Steckdose – allerdings handelte es sich wohl um zwei unterschiedliche Züge.

Die Polizei warnt: „Fahrgäste sollten grundsätzlich darauf achten, ob Fremdkörper in Steckdosen erkennbar sind und beim Verdacht umgehend das Zugpersonal informieren.“ (mp)