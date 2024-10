Zufallsfund: Polizei stellt vier Spielautomaten bei Finanzamt-Kontrolle sicher

Das Geschäft mit illegalen Spielautomaten boomt. Deutschlandweit kassieren Verbrecher in Millionen-Höhe ab. Auch in Hamburg werden regelmäßig manipulierte und illegal aufgestellte Automaten aufgefunden – so wie am Donnerstag in Jenfeld.

Den Kulturverein am Öjendorfer Damm hatten die Beamten des Finanzamts schon länger im Blick. Die Gründe halten sie wegen des Steuergeheimnisses zurück – es soll aber offenbar um einen illegalen Gastrobetrieb ohne Konzession und Schanklizenz gehen. Unter anderem sollen dort verbotenerweise alkoholische Getränke verkauft worden sein.

Ermittlungen laufen

Bei der Durchsuchung der Vereinsräume fanden die Beamten dann aber zusätzlich noch vier Glücksspielautomaten, die ersten Informationen nach illegal aufgestellt worden sind. Ob sie manipuliert wurden, der Spieler also ohne Limit hätte zocken können (sogenannte Fun-Games), war zunächst unklar.

Die Beamten des Finanzamts zogen die Kollegen der Polizei hinzu. Die Uniformierten trugen die Automaten aus dem Laden, stellten deren Recheneinheiten und etwa 500 Euro in bar sicher. Die Ermittlungen des Finanzamts sowie der Polizei dauern an. (dg)