Razzia in Harburg: Beamte finden illegale Glücksspielautomaten

Am frühen Dienstagabend rückten die Polizei, der Zoll und das Bezirksamt Harburg zu einer Razzia an. Dieses Mal im Fokus: illegale Glücksspielautomaten. Vor Ort wurden die Beamten dann fündig. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Zwischen 17 und 22 Uhr waren die Einsatzkräfte in einem Gastro-Betrieb an der Wilstorfer Straße unterwegs. Keine neue Adresse: Erst im November 2022 hatte der Barbetreiber dort illegale Glücksspielautomaten aufgestellt.

Razzia Harburg: Illegale Glücksspielautomaten aufgestellt

Auch bei dieser Razzia wurde die Polizei fündig: Drei illegale Glücksspielautomaten entdeckten die Einsatzkräfte im Anbau im Hinterhof, zwei weitere in einem Geschäft neben der eigentlichen Bar. Eine Person wurde überprüft, die in Besitz von Betäubungsmitteln war. Nach Angaben eines Reporters handelte es sich dabei um mehere Gramm Kokain. Die Beamten stellten eine Anzeige.

Eine weitere Person störte laut der Polizei die Maßnahmen vor Ort und widersetzte sich dem ausgesprochenen Platzverweis. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Erst vor etwa einem Monat fanden die Einsatzkräfte in einer Kneipe am „Stader Tor“ mehrere Glücksspielautomaten. (aba)