Zu schnell, Schlangenlinien, betrunken: Polizei stoppt Mercedes-Fahrerin

Beamte der Hamburger Polizei haben in der Nacht zu Sonntag einen Mercedes auf der A1 bei Billstedt gestoppt, der unsicher und zu schnell gefahren worden sein soll. Am Steuer: eine 47-jährige Frau, bei der 1,2 Promille gemessen wurde.

Die Polizisten waren in einem zivilen Streifenwagen gegen 0.30 Uhr auf der B75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein Mercedes an ihnen vorbeischoss: Die Beamten – ihr Auto ist mit einem System ausgerüstet, mit dem sie Geschwindigkeiten in Echtzeit dokumentieren und Live-Aufnahmen machen können – sahen eigenen Angaben nach, wie der Mercedes Schlangenlinien fuhr und wiederholt Fahrbahnbegrenzungen überfuhr.

Hamburg: Polizei stoppt betrunkene Mercedes-Fahrerin

„Im Bereich des Moorfleeter Tunnels auf der A1 wurde die Geschwindigkeit des Mercedes mit 150 km/h – bei erlaubten 80 – gemessen, kurz darauf bremste er auf 60 km/h ab“, so ein Polizeisprecher. In Höhe Billstedt zogen sie den Wagen dann aus dem Verkehr. Als die Frau (47) ausstieg, soll sie eine „deutliche alkoholbedingte Ausfallserscheinung und unsicheren Stand“ gezeigt haben. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille.

Die Polizisten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen die 47-Jährige ein, stellten ihren Führerschein sicher und verboten ihr die Weiterfahrt. Der Sprecher: „Die Frau erwartet eine empfindliche Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.“ (dg)