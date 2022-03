„Drogen-Taxis“ entdeckt: Polizei stoppt Dealer mit Warnschuss

Die Polizei hat am Freitag zwei Männer in Osdorf und in Alsterdorf festgenommen. Beide waren in ihren Autos zu schnell unterwegs gewesen. Als die Beamten sie stoppen wollten, haben die Fahrer versucht zu flüchten. In beiden Autos wurden größere Mengen Drogen gefunden.

Zunächst fiel der Besatzung eines Streifenwagen gegen 15 Uhr ein VW-Golf in Osdorf auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Eidechsenstieg brauste. Als die Beamten ihn stoppten, versuchte der Fahrer (25) zu Fuß zu flüchten. Ohne Erfolg. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Polizisten Drogen in seiner Umhängetasche sicher. Doch es kam noch dicker.

Gestohlene Kennzeichen und Drogen im Auto sichergestellt

Im weiteren Verlauf der Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass die Kennzeichen am Golf für einen Mercedes zugelassen und gestohlen gemeldet waren. Auf dem Beifahrersitz lag eine Tasche mit einer größeren Menge Haschisch und Kokain. Außerdem stand der 25-Jährige unter Drogeneinfluss. Er kam in U-Haft.

Ein ähnlicher Fall spielte sich dann am gleichen Tage gegen 18.50 Uhr in Alsterdorf ab. In der Alsterkrugchausse beobachteten Drogenfahnder, wie ein Mann (27) zu einem 24-Jährigen in einen Leihwagen stieg und diesen kurze Zeit später wieder verließ. Als die Beamten den Fahrer überprüfen wollten, gab dieser Gas und flüchtete Richtung Lokstedt.

Hier stoppte der 24-Jährige das Auto im Brunsberg und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Einer der Fahnder zog daraufhin seine Dienstwaffe und gab einen Warnschuss ab. Bei seiner Festnahme leistete der Flüchtige Widerstand. In dem Mietauto stellten die Fahnder 400 Euro, zwei Smartphones sowie 26 Beutelchen mit Marihuana und 17 Kügelchen Kokain sicher. Auch der 24-Jährige kam in U-Haft.