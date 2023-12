Mann versteckt fast 20.000 Euro unter geparktem Auto

Die Begegnung eines Zoll-Streifenwagens mit einem BMW hatte Ende November ungeahnte Folgen – und führte von der Altstadt bis nach Bergedorf.

Wie eine Sprecherin des Hauptzollamts Hamburg mitteilte, fiel den Zöllnern bei einer nächtlichen Fahrt am 28. November gegen 2 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße ein Wagen auf: „Als der Fahrer des BMW die Zollstreife bemerkte, hielt er rechts an und alle drei Insassen flüchteten zu Fuß“, so die Sprecherin weiter.

Während die beiden Beifahrer unerkannt flüchten konnten, stoppten die Beamten den Fahrer des Wagens. Bei ihm fanden sie 3700 Euro in Hundert-Euro-Scheinen. Auf seiner Flucht hatte der Mann noch versucht, einen größeren Geldbetrag unter einem geparkten Wagen zu verstecken.

Fast 20.000 Euro unter einem Auto versteckt – Zoll findet Tasche voller Drogen

Die Zöllner stellten die 19.430 Euro sicher, fanden darüber hinaus in dem BMW – der laut der Sprecherin „stark nach Marihuana roch“ – 13 Handyguthaben-Karten im Wert von weiteren 3250 Euro und eine Schlüsselkarte eines Hotels in Bergedorf.

Das könnte Sie auch interessieren: Frontalcrash im Tunnel: Geisterfahrer rast in Taxi – Lebensgefahr

Schon in der Lobby dieses Hotels seien den Beamten zwei Männer aufgefallen, „die sich sehr auffällig verhielten“. Bei ihnen wurde eine Tasche mit Drogen gefunden – ob es sich um die flüchtigen Beifahrer des BMW handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.