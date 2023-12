Frontalcrash im Tunnel: Geisterfahrer rast in Taxi – Lebensgefahr!

Heftiger Geisterfahrer-Crash in der Nähe des Hamburger Flughafens: In einem Tunnel sind ein Taxi und ein anderes Auto frontal zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr in der Zeppelinstraße. Wie die Polizei mitteilte, war ein mit drei Männern besetztes Auto auf dem Zubringer zum Airport im Stadtteil Fuhlsbüttel als Geisterfahrer in die falsche Richtung unterwegs, als es zur Kollision mit dem Taxi kam.

Hamburg-Fuhlsbüttel: Geisterfahrer-Unfall im Tunnel

Der 22-jährige Unfallverursacher wurde dabei im Auto eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Der junge Mann erlitt ein Schädelhirntrauma und wurde lebensgefährlich verletzt ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) gebracht, wie ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO sagte.

Die beiden Mitfahrer (40 und 38 Jahre alt) sowie der 52-jährige Taxifahrer wurden leicht verletzt. Die Zufahrt zum Tunnel war bis 0.06 Uhr in Richtung Airport gesperrt. (dpa/elu)