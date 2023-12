Der Mord an Nachwuchsboxer Tunahan Keser beschäftigt seit Sommer 2017 die Ermittler der Mordkommission. Unzählige Spuren wurden verfolgt, tausende Personen als mögliche Zeugen befragt und auch mögliche Tatverdächtige vernommen. Seit Oktober dieses Jahres verfolgen die Beamten eine sehr heiße Spur und haben die Ermittlergruppe aufgestockt. Die MOPO erfuhr, was dahintersteckt: Es geht um ein Sex-Video und eine einflussreiche Persönlichkeit.

Rückblende: Am 23. Juni 2017 verschwindet das Box-Talent spurlos auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle an der Kollaustraße (Lokstedt). Am selben Abend wird sein Trainer, der Ex-Profiboxer Khoren Gevor, Opfer eines hinterhältigen Anschlags. Unbekannte schießen ihm von hinten in das linke Knie, als er gerade sein Auto in Pinneberg besteigen will.