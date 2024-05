Zoll macht unglaublichen Drogenfund im Hamburger Hafen

Drogen-Fund im Hamburger Hafen! Dort haben Beamte mehr als eine Tonne Kokain entdeckt.

Der Zoll fand die Drogen bereits am 6. Mai. Aus Mittelamerika kommend war der Container nach Hamburg transportiert worden. Das Kokain war in 1000 Paketen verpackt und in einer Maschine versteckt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kokain für 800 Euro pro Woche! Philipp (34) kokste sogar vor der Arbeit

Erst am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass vor einer Woche 40 Kilogramm Kokain im Hafen gefunden wurden. Der Hamburger Hafen wird regelrecht von der Droge überschwemmt – die Menge des sichergestellten Kokains hat sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht. (mp)