Zimmerbrand in psychiatrischer Einrichtung – ein Schwerverletzter

Großeinsatz in Farmsen. Dort ist es am Donnerstagabend zu einem Brand in einer Wohneinrichtung für psychisch kranke Menschen gekommen. Ein Bewohner erlitt dabei schwere Brandverletzungen und kam in eine Spezialklinik. 25 Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Zum Brandausbruch kam es gegen 21.55 Uhr in einem Gebäude an der Dorothea-Buck-Straße. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an, darunter auch ein Notarzt.

Bewohner mit schweren Verbrennungen in Spezialklinik

Laut Feuerwehr seien 25 Menschen aus dem Gebäude gebracht worden, vier waren verletzt, einer davon hatte schwere Brandverletzungen und wurde in die Spezialklinik nach Boberg transportiert.

Polizeiangaben zufolge habe es in einem der Zimmer gebrannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, und die Ursache des Feuers werde am Freitag von Brandermittlern erkundet.