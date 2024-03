Zimmerbrand in Hamburg: Vier Menschen zum Teil schwer verletzt

In Barmbek-Süd ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen und drei Rettungswagen im Einsatz. Es gab vier zum Teil schwer verletzte Personen.

Die Retter wurden gegen 14.20 Uhr in die Wagnerstraße gerufen. Wie der Lagedienst der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde aus einer Wohnung starke Rauchentwicklung gemeldet.

Hamburger erleidet Verbrennungen bei Löschversuchen

Wie ein Sprecher bestätigte, sei dort ein Zimmerbrand ausgebrochen. Einer der Bewohner hatte noch versucht selbst zu löschen. Dabei zog er sich Verbrennungen zu.

Drei weitere Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer bei beliebtem Musikgeschäft in Ottensen – Polizei ermittelt

Der Brand war nach gut 40 Minuten gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.