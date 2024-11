Mysteriöser Streit unter Jugendlichen in Hamburg: Junger Mann verletzt

In einem Park in Altona eskalierte in der Nacht zum Freitag ein Streit. Zehn Jugendliche gingen auf zwei andere los – vermutlich mit einem Messer.

Im Bertha-von-Suttner-Park in Altona-Altstadt kam es laut Polizei unter insgesamt zwölf Jugendlichen gegen 0.55 Uhr zu einem Streit: Zehn junge Männer seien demnach mit zwei anderen aneinandergeraten.

Bertha-von-Suttner-Park: Täter flohen wohl in Taxi

Einer der beiden Jugendlichen sei daraufhin angegriffen worden. Er erlitt Schnittverletzungen an beiden Oberschenkeln, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war abgesehen vom Opfer keiner der Jugendlichen mehr vor Ort, so ein Sprecher der Polizei. Der Park wurde durchsucht – aber abgesehen von Blutspuren habe die Polizei nichts gefunden. Einem Augenzeuge zufolge soll die Gruppe in einem Taxi geflohen sein.

Weshalb es zum Streit kam und ob sich die Männer kannten, ist unklar – das Opfer zeigte sich gegenüber den Ermittlern nicht kooperativ. Die Ermittlungen dauern an. (zc)