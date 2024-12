Zaun durchbrochen und überschlagen: Lexus landet kopfüber in Vorgarten

Schwerer Verkehrsunfall im Osten Hamburgs: Ein Auto hat sich auf dem Kirchwerder Hausdeich (Kirchwerder) am Freitagabend überschlagen und ist kopfüber im Vorgarten eines Fachwerkhauses gelandet. Zwei Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Laut Polizei waren ein Mann (am Steuer) und eine Frau mit einem Lexus unterwegs, als der Fahrer offenbar einen stehenden Bus überholen wollte und dabei die Kontrolle verlor; einem Sprecher zufolge habe sich das Auto gedreht, sei links in den Gegenverkehr geraten, habe einen Zaun durchbrochen und sich schließlich überschlagen.

Zwei Verletzte kommen in Krankenhäuser

Zuvor sei der Wagen noch gegen die Fassade des historischen Hauses geprallt, ehe er auf Höhe der Haltestelle „Spritzenhaus“ kopfüber stehen blieb. Wie groß der Schaden ist, der am Haus entstand, sei bisher noch nicht klar.

Eine Person steckte dagegen in dem Fahrzeug fest. Die Feuerwehr, die kurz vor Mitternacht alarmiert worden war, musste das Auto stabilisieren, Zäune und eine Tür entfernen, um an die eingeklemmte Person zu kommen. Aus der Lage von den Kräften befreit, kamen die zwei Verletzten in Begleitung zweier Notärzte in nahe gelegene Krankenhäuser. Lebensgefahr habe laut Feuerwehr nicht bestanden.

Der Kirchwerder Hausdeich war rund 90 Minuten für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ließ eine Drohne in die Luft aufsteigen, um Fotos von der Unfallstelle zu machen. Anhand dieser Aufnahmen wollen die Beamten den genauen Ablauf nun rekonstruieren. (dg)