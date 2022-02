Ein 28-Jähriger war offenbar ziemlich genervt von einem Blitzer im Finkenwerder Ring (Waltershof): Der Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag mit einem Hammer auf das Gerät losgegangen und hat es zerstört.

Der junge Mann war mit seinem Lkw in Richtung Altenwerder Hauptdeich unterwegs gewesen, als er das Fahrzeug in Höhe des Blitzers parkte und mit einem Hammer auf das Gerät einschlug, so das „Abendblatt“.

Hamburg: Lkw-Fahrer schlägt auf Blitzer ein – Totalschaden

Im Anschluss stieg der 28-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Polizisten konnten ihn wenig später stoppen. In der Fahrerkabine lag noch der Hammer.

Warum der Mann den Blitzer zerschlug ist bislang unklar. Am Gerät entstand ein Totalschaden.

Der junge Mann kann sich auf Kosten in Höhe von 80.000 Euro einstellen. Zudem kommt eine Anzeige wegen „Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel“ auf ihn zu.