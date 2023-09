„Wünsche mir ein Lebenszeichen“: Hamburger Mutter sucht verschwundene Tochter (17)

Das letzte Lebenszeichen: eine Textnachricht. „Mama, mach dir keine Sorgen. Ich komme morgen.“ Das ist jetzt drei Wochen her. Seitdem ist das Handy der 17-jährigen Ledina S. aus Eidelstedt aus, niemand aus ihrer Familie weiß, wo die junge Frau ist. Ihre Mutter Ferdane S. ist verzweifelt. Und sucht nun öffentlich Hilfe.

Sie wolle sich mit einer Freundin treffen. In ein paar Stunden sei sie dann wieder zu Hause. Das waren die letzten ausgesprochenen Worte an ihre Mutter am Sonntag, den 13. August. Später am Abend dann die besagte Nachricht.

Hamburger Mutter sucht verschwundene Tochter (17)

Die Freundin, mit der sie sich getroffen haben will, soll gegenüber der Familie abgestritten haben, sich mit Ledina S. getroffen zu haben. Mutter Ferdane S. ging zur Polizei, das LKA nahm Ermittlungen in dem Fall auf, überprüfte Kontakte und Adressen. Bisher ist das junge Mädchen aber nicht gefunden worden. Das bestätigt auch ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO.

Die Beamten reichten einen Antrag auf eine Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht ein. Die Richterin entschied sich dagegen: Für sie sei keine dringende Gefahr ersichtlich, außerdem das Mädchen schon fast volljährig. „Es kann sonst was passiert sein. Ich kann diese Begründung absolut nicht nachvollziehen“, so die Mutter.

17-Jährige vermisst: Richterin gegen Öffentlichkeitsfahndung

Der Onkel der Vermissten, der auf sozialen Netzwerken öffentlich nach seiner Nichte sucht, ist auch fassungslos: „Wir wollen nur wissen, ob es ihr gut geht, wo sie ist, was sie macht. Wir vermissen sie und haben Angst“, sagt er.

Er beschreibt seine Nichte als ruhig, schüchtern, aber „unglaublich herzlich und liebevoll“. Sie sei mit der Schule fertig gewesen und habe sich nun ein Ausbildungsplatz suchen wollen. „Jetzt ist sie weg und niemand weiß, wo sie ist.“

Ledina S. aus Hamburg verschollen

Ledina S. soll einen jungen Mann übers Internet kennengelernt haben. Die Familie vermutet, dass sie womöglich zu ihm nach Nordrhein-Westfalen gefahren ist. Sie deute das auch in ihrer letzten Nachricht an.

Ob die 17-Jährige aber tatsächlich dort angekommen ist, sei unklar. Sie habe ihn nie kennengelernt, so Ferdane S. über den mutmaßlichen Freund ihrer Tochter. „Sie ist plötzlich weg, ich weiß gar nichts. Ich wünsche mir ein Lebenszeichen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hinrichtung in Shisha-Bar: „Ich bin nicht der Mörder Ihres Sohnes“

Die Mutter bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: „Jeder, der Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, möge sich bei mir melden.“ Es gehe ihr dabei einzig und allein um das Wohl ihrer Tochter, betont sie. Hinweise werden an die E-Mail woistledina@gmx.de erbeten.