Schock in Hamburg: Plötzlich steht das Wohnzimmer in Flammen

Schock am frühen Freitagmorgen in Billstedt: Plötzlich steht das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Flammen.

Das Feuer brach gegen 5 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Silberstraße aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Wohnzimmer bereits in vollständig in Flammen, so die Feuerwehr zur MOPO.

Feuer in Billstedt: Ursache noch unklar

Der Bewohner – offenbar ein Rollstuhlfahrer – war schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit. Er wurde mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 7.30 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten noch an. Zur Brandursache und zum Hergang hatten Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen noch keine Erkenntnisse. (ncd)