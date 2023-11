Sie haben eine 15-Jährige missbraucht – und müssen nicht in den Knast. Die acht Bewährungsstrafen und der eine Freispruch im Prozess gegen die zehn Stadtpark-Vergewaltiger haben bei vielen Hamburgern für Unverständnis gesorgt. Die MOPO erklärt das Urteil.

68 Verhandlungstage, 96 Zeugen und mehrere Sachverständige – für die Jugendkammer am Hamburger Landgericht war der Prozess, der am 10. Mai 2022 begonnen hatte, ein aufwendiges Verfahren.

Gelöschte Videos, keine Tatzeugen

„Das war ein Mammut-Indizienprozess, bei dem lange nicht klar war, was in der Nacht vom 19. zum 20. September 2020 geschehen war“, erklärte die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring am Dienstag bei der Urteilsverkündung. Der Prozess hatte wegen des Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Nur bei der Urteilsverkündung waren Zuschauer teilweise zugelassen.

Im Prozess um die Vergewaltigung einer Jugendlichen stehen die Angeklagten neben ihren Anwälten im Gerichtssaal.

Problem während des Verfahrens: die vielschichtige Beweislage. Zwar hatten Zeugen von zwei Videos berichtet, die dem ersten und dem letzten Tatgeschehen zuzuordnen hätten sein sollen. Allerdings: Beide Videos wurden kurz nach der Tat gelöscht. Es war technisch nicht möglich, sie wiederherzustellen. Weder den Ermittlern noch dem Gericht standen die Aufnahmen daher zur Verfügung.

Hinzu kam, dass es keine unmittelbaren Tatzeugen gab. „Die einzigen objektiven Beweismittel stellten DNA-Spuren von neun der Angeklagten dar, die jedoch naturgemäß nichts über die Art der sexuellen Handlungen und ihre Einvernehmlichkeit aussagen“, so der Wortlaut der Urteilsbegründung.

Die 20 Verteidiger hatten Freisprüche für die Angeklagten gefordert

Heißt: Die meisten Feststellungen beruhten allein auf Indizien, die in der Beweisaufnahme mit den Aussagen von über 90 Zeugen und mehreren Sachverständigen zusammengetragen wurden.

Das Gericht war sich am Ende sicher, dass die sexuellen Handlungen nicht einvernehmlich waren. Viermal wurde die 15-Jährige von unterschiedlichen Männergruppen an verschiedenen Orten missbraucht. Zu Gewalt oder Drohungen sei es dabei zumindest nicht nachweisbar gekommen. Auch kann in einigen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass der ablehnende Wille des Opfers angesichts ihrer erheblichen Alkoholisierung erkennbar gewesen sei. Allerdings haben die Täter, so die Überzeugung des Gerichts, die alkoholbedingte Hilf- und Orientierungslosigkeit des Opfers in allen Fällen ausgenutzt. Das muss den Tätern auch klar gewesen sein.

Die insgesamt 20 Verteidiger hatten aufgrund der Beweislage für alle Angeklagten Freispruch gefordert. Das Gericht folgte jedoch im Wesentlichen der Strafforderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte neun Beschuldigte zu Jugendstrafen zwischen einem Jahr sowie zwei Jahren und neun Monaten. Vier Strafen wurden nach Gerichtsangaben vom Dienstag unter Auflagen und flankiert von Weisungen zur Bewährung ausgesetzt.

Bei vier weiteren Strafen wird demnach erst nach einem halben Jahr über eine Vollstreckung der Haftstrafe entschieden, bis dahin wird im Rahmen einer sogenannten Vorbewährung noch die weitere Entwicklung der Beschuldigten abgewartet. Auch für diese gelten Auflagen und Weisungen. Ein zehnter Angeklagter wurde von allen Vorwürfen freigesprochen.

Richterin: Kein Schuldspruch auf Basis von Gefühlen oder Moralvorstellungen

Dem Vorwurf der Verteidiger, das Gericht lasse sich von Gefühlen und moralischen Ansichten beeinflussen, trat die Richterin entschieden entgegen: „Selbstverständlich beruhen die heutigen Schuldsprüche nicht auf Gefühlen und Moralvorstellungen“, so Meier-Göring. Seit November 2016 gebe es eine neue Gesetzeslage im Sexualstrafrecht: Wenn es Zweifel an der Zustimmung einer Person gebe, mache man sich mit sexuellen Handlungen strafbar.

In der Urteilsbegründung wurde darüber hinaus betont, dass bei acht der neun schuldig gesprochenen Angeklagten die Jugendstrafen im Hinblick auf die Schwere der Schuld verhängt wurden. Und zwar in „vier Fällen auch und in einem Fall allein wegen sogenannter schädlicher Neigungen, wobei keiner der Angeklagten vor der Tat oder seitdem mit Sexualstraftaten aufgefallen oder vorher sonst zu einer Jugendstrafe verurteilt worden wäre“.

Richterin: Gesichtspunkte wie Vergeltung und Generalprävention dürfen keine Rolle spielen

Auch betonte das Gericht, dass sich die Länge der Jugendstrafen nach dem Jugendstrafrecht am erzieherischen Bedarf der einzelnen Angeklagten orientiere. Gesichtspunkte wie Vergeltung und Generalprävention dürften keine Rolle spielen. Neben dem Gewicht der Schuld sei deshalb maßgeblich der Werdegang und die aktuelle Entwicklung der Angeklagten, ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an erzieherischer oder therapeutischer Unterstützung und die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung berücksichtigt worden.

Ein normales Leben werden die Stadtpark-Vergewaltiger zunächst nicht führen können. Für die Dauer der Bewährungs- bzw. Vorbewährungszeit werden sie der Aufsicht und Leitung durch einen Bewährungshelfer unterstellt. Sie müssen regelmäßig Gespräche führen und Auflagen erfüllen, nach denen sie unter anderem Arbeitsleistungen im Umfang von jeweils 60 Stunden erbringen müssen. Das Geld, was sie bei dieser Arbeit verdienen, bekommt das Opfer – die heute 18-Jährige, die seit der Tat unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, wie Richterin Meier-Göring betonte. (mp)