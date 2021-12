In der Nacht zu Heiligabend ist ein Wohnwagen in Moorfleet in Brand geraten. Die Feuerwehr bekam das Feuer zwar bald unter Kontrolle – das Fahrzeug brannte dennoch vollständig ab.

Gegen 22.50 Uhr sei der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes am Freitag zur MOPO. Aus noch ungeklärter Ursache war ein offenbar leerstehender Wohnwagen in der Halskestraße in Brand geraten.

Hamburg-Moorfleet: Wohnwagen brennt komplett ab

Ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr und eine freiwillige Feuerwehr rückten aus, um den Wohnwagen zu löschen. Mit einem C-Rohr bekamen die zwölf Einsatzkräfte die massiven Flammen rasch in den Griff.

Das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs konnte Feuerwehr allerdings nicht verhindern. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. (fbo)