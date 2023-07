Wohnung in Hamburg brennt – Straße gesperrt

Am Sonntagnachmittag hat in Wilhelmsburg eine Wohnung gebrannt. Nach ersten Informationen wurde dabei eine Person verletzt.

Um 16.27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in die Wilhelmsburger Veringstraße gerufen. In einem viergeschossigen Wohnhaus brannte Mobiliar in einer Wohnung im zweiten Stock, sagte eine Polizeisprecherin zur MOPO.

Wilhelmsburg: Eine Person muss vom Rettungsdienst versorgt werden

Feuerwehrleute konnten das Feuer rasch löschen, die fragliche Wohnung war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits leer. Eine weibliche Person aus einer Nachbarwohnung erlitt – vermutlich durch Rauchgase – leichte Verletzungen, gab ein Sprecher der Feuerwehr bekannt.

Die Frau wird zurzeit vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Da der Einsatz derzeit noch andauert, bleibt auch die Veringstraße bis auf Weiteres gesperrt. (doe)