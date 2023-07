Rollstuhl brennt in Hamburger Altenheim – Polizisten retten Bewohner

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Freitagmittag zu einem Alten- und Pflegeheim in Poppenbüttel gefahren. Von dort waren ein Feuer sowie eine starke Verqualmung gemeldet worden. Polizisten retteten einen Bewohner.

Laut Feuerwehr wurde gegen 13.20 Uhr aus dem Pflegeheim zum Heiligen Geist in der Straße Hinsbeek gemeldet, dass ein E-Rollstuhl in einem Therapiezimmer brennt. Wie immer bei Brandausbrüchen in solchen Einrichtungen rückte ein Großaufgebot an. Neben mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen machte sich auch ein Notarzt auf den Weg.

Zwei Menschen unverletzt gerettet

Laut einer Sprecherin der Einrichtung habe die Besatzung eines Streifenwagens, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr vor Ort war, einen Bewohner gerettet. Sowohl die Beamten als auch der Gerettete blieben unverletzt.

Den Brand hatten die Retter rasch gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand höherer Sachschaden.