Wohnungsbrand in Hoheluft: Familie rettet sich aus Dachgeschoss

Größerer Einsatz der Feuerwehr in Hoheluft-West: Am Samstagmorgen ist in einer Wohnung am Eppendorfer Weg ein Brand ausgebrochen.

Die dort lebende Familie alarmierte laut Lagedienst selbst die Feuerwehr und schaffte es auch, noch vor Eintreffen der Retter aus der Wohnung zu flüchten.

Familie bleibt unverletzt

Das Feuer in der Wohnung war schnell gelöscht, so ein Feuerwehrsprecher. Die Räume wurden belüftet. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei, die während des Einsatzes auch die Straße vor dem Gebäude sperrte, nahm Ermittlungen auf.

Die Wohnung gilt aktuell als unbewohnbar, zu sehr sei sie in Mitleidenschaft geraten, so der Sprecher weiter. Glück im Unglück: Die Familie, darunter zwei kleinere Kinder blieb unverletzt. Für sie wird nun eine Notunterkunft organisiert. (dg)