Flammen schlagen aus Fenster: Wohnung in Hamburg brennt vollständig aus

Am heutigen Adventssonntag brannte in einer Wohnung in Heimfeld nicht nur die erste Kerze des Adventskranzes. Stattdessen schlugen am Nachmittag Flammen aus dem Fenster im zweiten Stock. Die Feuerwehr rückte an.

Gegen 16.45 erreichte die Feuerwehr der Notruf eines Nachbarn der brennenden Wohnung. „Im Hintergrund hat man lautstark das Piepsen der Rauchmelder gehört“, so ein Feuerwehrsprecher. Rund 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Eißendorf erreichten nach und nach die Einsatzstelle und konnten das Feuer um 17.30 Uhr löschen.

Die Bewohner hatten sich rechtzeitig nach draußen retten können – es wurde niemand verletzt. Die Wohnung brannte vollständig aus. Laut eines Reporters vor Ort hatte eine Steckdosenleiste den Brand ausgelöst. Offizielle Angaben zur Ursache liegen nicht vor. (apa)