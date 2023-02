Wohnungen in Hamburg brennen – Feuerwehr rettet Katzen und Frau

Jede Menge zu tun für die Feuerwehr: In Hamm ist es am Sonntagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Bewohner brachten sich in Sicherheit. Es entstand sehr hoher Sachschaden. Zudem retteten Feuerwehrmänner zwei Katzen. Auch in Horn kam es am Sonntag zu einem Feuereinsatz, bei dem eine Anwohnerin verletzt wurde.

Die Rettungskräfte wurden laut Feuerwehr gegen 18.50 Uhr in die Hammer Landstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war starker Brandgeruch und dichter Qualm aus einer Wohnung gemeldet worden. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an.

Hamburg-Hamm: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Laut einem Sprecher seien beim Eintreffen der Retter keine Personen mehr in Gefahr gewesen. Es habe ein Verteilerkasten gebrannt, was für eine starke Verqualmung sorgte. Zwei Katzen seien gerettet worden. Nach gut 45 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die betroffene Wohnung ist nun jedoch unbewohnbar.

Auch in Horn hat es am Sonntag gebrannt. Um kurz nach 16 Uhr retteten Feuerwehrmänner eine Frau aus einer Wohnung im Laufkötterweg. Es brannte ein Toaster in der Küche. Durch verschmorendes Plastik entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Frau war noch ansprechbar und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.