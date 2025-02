Wohnung in Hamburg brennt: Frau stirbt – mehrere Bewohner verletzt

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Altona-Altstadt. Dort stand eine Wohnung in einem Altbauhaus in Flammen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot geborgen werden. Sechs Bewohner wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Bei den Löscharbeiten wurde ein weiterer Brand entdeckt.

Zum Brandausbruch kam es gegen 2.20 Uhr in der Thadenstraße. Anwohner meldeten Qualm und Flammen aus der zweiten Etage eines Altbauhauses. Da Menschenleben in Gefahr waren, löste die Feuerwehr Großalarm aus. Mehr als 80 Retter rückten an. Beim Eintreffen der Löschzüge standen Bewohner an den Fenstern und schrien um Hilfe.

Während Feuerwehrleute den Brand über eine Drehleiter bekämpften, bauten ihre Kollegen Sprungretter vor dem Haus auf, da die Gefahr bestand, dass Bewohner in Panik aus dem Fenster springen könnten.

Brand in Altona: Frau tot – Bewohner zum Teil lebensgefährlich verletzt

Insgesamt sechs Bewohner wurden über eine Drehleiter und den Treppenraum gerettet. Fünf von ihnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Mann erlitt in der Brandwohnung lebensgefährliche Brandverletzungen und kam in eine Spezialklinik nach Boberg. In der Wohnung fanden die Retter auch eine leblose Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Löscharbeiten dauerten auch am Sonntagmorgen noch an. Dabei entdeckten die Retter einen weiteren Schwelbrand im Nebenhaus. Laut Polizei wird die Straße noch längere Zeit gesperrt bleiben. Die Wohnungen in dem betroffenen Gebäude werden als unbewohnbar eingestuft. Das Bezirksamt brachte sieben Menschen in Notunterkünften unter.