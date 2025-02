Ungewöhnliche Versammlung in Hamburg: Darum stehen hier mehr als 100 Taxis

Autofahrer, die am Samstagmorgen über den Schiffbeker Weg (Billstedt) fuhren, bekamen eine ganze Armada an Taxis zu sehen: Mehr als 100 Fahrzeuge hatten sich hier versammelt und blockierten eine der Fahrspuren. Zunächst glaubten viele an eine bevorstehende Taxi-Demo wegen der angekündigten Preiserhöhungen. Doch der Grund war ein anderer.

Wer kennt es nicht: Wenn man mal ein Taxi braucht, ist weit keines zu sehen. Anders am Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Schiffbeker Weg. Dort hatten sich weit mehr als 100 der Droschken versammelt. Eine Fahrspur in Richtung Billbrook war dadurch blockiert. Die Fahrer saßen entspannt in ihren Autos. Was war hier los?

Hunderte Taxis – Polizei rückt an

Auf MOPO-Nachfrage beim Lagedienst der Polizei war man dort überrascht und hatte keine Kenntnis über eine möglicherweise bevorstehende Taxi-Demo. Ein Streifenwagen des örtlich zuständigen Reviers in Billstedt rückte an und klärte die Lage auf.

Wie der Lagedienst erklärte, versammeln sich Hamburger Taxis, die ihre Touren über eine App gesteuert annehmen, ein Mal im Jahr an einen zuvor vereinbarten Ort. Grund dafür ist, die Apps per GPS online zu eichen und zu kalibrieren. Das muss gemacht werden, damit jeder Fahrer zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Informationen über Aufträge zu anstehenden Fahrten erhält und um die per 1. Februar erfolgten Preissteigerungen einzupflegen.

Kunde kann zwischen Festpreis oder Taxameter wählen

Ab dem 1. Februar hat der Taxi-Kunde die Wahl zwischen einem Festpreis und der Preisgestaltung durch das Taximeter. Beim Festpreis setzen sich die Kosten folgendermaßen zusammen: Es gilt ein Grundpreis von 4,50 Euro. Pro Kilometer werden dann noch einmal 2,70 Euro fällig. Die Wartezeit an roten Ampeln oder im Stau kostet anders als beim Taxameter-Preis nicht extra.