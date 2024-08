Zehnjähriger versucht zu kochen – kurze Zeit später muss er gerettet werden

Diesen Schrecken wird der Kleine so schnell nicht vergessen. Die Feuerwehr rettete am Dienstagnachmittag in Altona-Altstadt einen Zehnjährigen aus einer verqualmten Wohnung.

Wie ein Sprecher sagte, seien die Einsatzkräfte gegen 14.50 Uhr zu einem Wohnhaus an der Schomburgstraße gerufen worden. Anwohner hatten Brandgeruch gemeldet. Dies bestätigte sich, als die Retter am Einsatzort eintrafen. An einem offenen Fenster im ersten Obergeschoss entdeckten sie einen Jungen.

Feuerwehr rettet Kind über Steckleiter

Diesen holten sie über eine Steckleiter aus der verqualmten Wohnung. Er war unverletzt, wurde vom Rettungsdienst aber untersucht und dann der Polizei übergeben. Gegenüber den Beamten gab der Zehnjährige an, dass sein Bruder auf ihn aufpassen sollte, aber die Wohnung verlassen hatte.

Weil er Hunger bekam, habe er versucht, Essen zuzubereiten. Dann habe er jedoch vergessen, den Herd auszuschalten.