Dramatischer Einsatz in Hamburg: Keller brennt – mehrere Kinder in Gefahr

In Harburg kam es am Mittwochmorgen zu einem dramatischen Feuerwehreinsatz: Ein Kellerraum eines Wohnhauses stand in Flammen. Dichter Qualm zog durchs Treppenhaus. Mehrere Bewohner, darunter auch Kinder, wurden gerettet.

Der Einsatz begann gegen 8.25 Uhr in der Lassallestraße. Bewohner meldeten starken Qualm im Treppenhaus. Der Fluchtweg sei versperrt. Daraufhin wurden mehrere Löschzüge sowie Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatzort geschickt.

Brand in Hamburg-Harburg: 15 Personen gerettet

Laut Feuerwehr wurden elf Erwachsene und vier Kinder gerettet. Alle wurden vom Notarzt gesichtet, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen im Keller zwei Kühlschränke gebrannt haben. Verbrennender Kunststoff habe für die starke Verqualmung gesorgt. Die Polizei ermittelt.