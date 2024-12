Wo ist Nataliia? 13-Jährige aus Harburg vermisst

Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Nataliia Huchenko aus Hamburg-Harburg vermisst. Das Mädchen verließ am frühen Morgen ihr Zuhause, um zur Schule in Altona zu gehen, kam dort jedoch nie an. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei sucht jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten.

Die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamts Harburg blieben ohne Erfolg. Es besteht die Möglichkeit, dass Nataliia Hamburg eigenständig verlassen hat – möglicherweise mit der Bahn. Aufgrund der Dringlichkeit hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Beschreibung und Hinweise

Die vermisste 13-jährige Nataliia Huchenko wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 155 bis 160 cm groß, schlank und hat braune Augen sowie lange braune Haare. Zuletzt trug sie eine kurze, dunkelbraune Winterjacke, kombiniert mit einem weißen Rock und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise, die zum Auffinden der 13-Jährigen führen könnten. Wer etwas über ihren Aufenthaltsort weiß, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Hamburger Polizei zu wenden. Auch der Polizeinotruf 110 kann genutzt werden, wenn sie gesehen wird. Alternativ können Hinweise auch bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei sachdienlichen Hinweisen sofort Kontakt aufzunehmen. (mp)