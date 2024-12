Lebensgefährlich verletzte Frau aus Hamburger Klinik verschwunden

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Seit Samstagmorgen wird eine Frau aus der Asklepios-Klinik Altona vermisst. Dort war sie wegen lebensgefährlicher Verletzungen in stationärer Behandlung.

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, soll sich Natalia K. (44) seit kurzem in der Altonaer Klinik an der Paul-Ehrlich-Straße befunden haben. Sie war dort mit Verletzungen stationär aufgenommen und behandelt worden. Die Ukrainerin hatte mehrere Rippenbrüche. Eine davon hatte sich nach MOPO-Informationen in die Lunge gebohrt. Es besteht Lebensgefahr.

Vermisste Frau trägt einen blauen Gips am linken Arm

Um circa 8.25 Uhr hatte das Pflegepersonal festgestellt, dass die 44-Jährige spurlos verschwunden ist und die Polizei informiert. Frau K. sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schlanker Figur und habe laut Polizei ein „osteuropäisches“ Erscheinungsbild mit schulterlangen, blonden Haaren. Auffällig sei ein blauer Gips am linken Unterarm. Zuletzt trug sie eine dunkle Winterjacke. Hinweise an Tel. 4286 56789.