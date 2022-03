Mehrfamilienhaus in Hamburg brennt – Feuerwehr rettet Bewohner

In Wilhelmsburg kam es am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden.

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag um 16:25 Uhr in die Veringstraße/Ecke Rotenhäuser Straße aus. Dort brannte im zweiten Obergeschoss eine Wohnung. Zwei Bewohner des Hauses konnten das verqualmte Gebäude nicht mehr verlassen und mussten mit einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden, teilte die Polizei der MOPO mit. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst untersucht.

Wilhelmsburg: In einem Mehrfamilienhaus brannte ein Wohnung aus – Mehrere Verletzte

Zwei weitere Bewohner wurden über den Treppenraum ins Freie verbracht und ebenfalls vom Rettungsdienst gesichtet, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Nach einer notärztlichen Versorgung mussten zwei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in nahegelegenen Krankenhäusern untergebracht werden. An der benachbarten Feuer- und Rettungswache Wilhelmsburg meldete sich eine weitere beteiligte Person. Diese musste ebenso mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer war nach etwa 30 Minuten gelöscht. Die genaue Brandursache ist bisher nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen. (mp/cnz)