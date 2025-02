Wieder Unfall mit HVV-Bus am Dammtor: sieben Verletzte, Verursacher flüchtet!

Ein Autofahrer wendet offenbar vor einem Bus am Bahnhof Dammtor, der muss daraufhin stark bremsen. Das bekommen die Fahrgäste zu spüren.

Ein HVV-Bus der Linie 5 musste am Montagabend wegen eines Autofahrers eine Notbremsung einlegen, bei der sieben Fahrgäste verletzt wurden. Der Fahrer wendete am Bahnhof Dammtor vermutlich vor dem Bus, wie die Polizei mitteilte. Dadurch habe der Busfahrer stark bremsen müssen. Sieben Fahrgäste erlitten demnach leichte Verletzungen, einer von ihnen eine Platzwunde am Kopf. Der Autofahrer flüchtete. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Lesen Sie auch: Nach Vorfall in Hamburg: So überleben Sie einen Sturz ins Bahngleis

Erst vor rund zwei Wochen war es vor dem Dammtor-Bahnhof zu einem schweren Unfall mit einem HVV-Bus gekommen: Ein Fußgänger war bei Rot über eine der Ampeln gelaufen, der Bus konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann frontal. (dpa/mp)